Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi farklı yapımlarda rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. Oyuncu Tugay, bu defa göğüs dekoltesiyle büyüledi.

Televizyon ekranlarında birçok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de rol aldığı bilinen ünlü oyuncu Mine Tugay, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden çokça yorum almıştı.

Tugay, daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterine hayat vermiş ve Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı. 2006 senesinde Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan oyuncu, şimdilerde sosyal medyada aktif olmayı ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

Ünlü isim Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle çokça gündeme gelmişti.

Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi!

Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Bu defa derin göğüs dekoltesiyle çekildiği siyahlar içindeki bir pozu Instagram hesabında paylaşan isim, takipçilerden binlerce beğeni topladı.

"Gerçek yaşı 20 olabilir mi?"

Ünlü oyuncuya "Bu ne güzellik yine?", "Gerçek yaşı 20 olabilir mi?" yorumları yağdı.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...