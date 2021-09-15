MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef Türkiye dün ekrana gelen bölümü ile yine eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışmanın dünkü bölümünü kaçıranlar ise "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın sunuculuğunu yaptığı MasterChef Türkiye yarışması, dün yine nefes kesti.

Dün konsept pilavlar olurken, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello yapıldı.

Yapılan düello eğlenceli anlara sahne olurken, yarışmacılar ise eleme oyununu oynamamak için en iyi tabakları yapmaya çalıştı.

Gecenin sonunda en iyi tabakları yapan ve dokunulmazlık alan takım belli olurken, yarışmanın dün ekrana gelen bölümünü kaçıranlar araştırma yapmaya başladı.

Yarışmayı kaçıranlar, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında dün takım oyununun kazananı maviler oldu. Mavi takım dokunulmazlık alırken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Bu etapta yarışmacılardan istenen yemek, Danilo Zanna'nın imza tabağı Maritozzo Salato oldu.

50 dakika süre sonunda yarışmacılar arasından Tunahan, Safanur ve Hasan finale kaldı. Finalde en iyi tabağı yapan ve dokunulmazlık alan ise Hasan oldu.