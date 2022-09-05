Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel ve başarılı isim, son olarak dekoltesi ile poz verdi ve Instagram sallandı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça yer alan Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Bununla kalmayan Tugay akabinde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Hem eğitimine hem de yer aldığı dizilere dikkat eden Tugay, son olarak Gülümse Kaderine isimli dizide yer aldı.

5 bölüm sonra dizisi final veren ve bu duruma üzülen Tugay, sosyal medyadan verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Verdiği cesur pozlar ve güzelliği ile adeta şov yapan Tugay, geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirdi. ,

Kolunu yaralayan ve takipçilerini uyaran Mine Tugay, son olarak verdiği göğüs dekoltesi ile büyüledi.

Mine Tugay'ın güzelliği

44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez göğüs dekolteli bir paylaşım geldi.

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin ise Tugay'a "Allah nazardan korusun" yorumunda bulunması dikkat çekti.

Diziler konusunda son zamanlardsa şansızlık yaşayan Mine Tugay, cesur pozları ile adından bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor...