Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0892
-0.16%
Dolar
18.2243
0.13%
Altın
1.002
-0.05%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
364.972
0.72%
BTXN Coin
5.10
-4.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    44'lük Mine Tugay'dan göğüs dekolteli güneş banyosu! "Üzerime toprak atın acil"

    Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel ve başarılı isim, son olarak dekoltesi ile poz verdi ve Instagram sallandı.
    • 05.09.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    44'lük Mine Tugay'dan göğüs dekolteli güneş banyosu! 'Üzerime toprak atın acil'

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi.

    Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça yer alan Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

    Bununla kalmayan Tugay akabinde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

    Hem eğitimine hem de yer aldığı dizilere dikkat eden Tugay, son olarak Gülümse Kaderine isimli dizide yer aldı.

    5 bölüm sonra dizisi final veren ve bu duruma üzülen Tugay, sosyal medyadan verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

    Verdiği cesur pozlar ve güzelliği ile adeta şov yapan Tugay, geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirdi. ,

    Kolunu yaralayan ve takipçilerini uyaran Mine Tugay, son olarak verdiği göğüs dekoltesi ile büyüledi.

    Mine Tugay'ın güzelliği

    44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez göğüs dekolteli bir paylaşım geldi.

    Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin ise Tugay'a "Allah nazardan korusun" yorumunda bulunması dikkat çekti.

    Diziler konusunda son zamanlardsa şansızlık yaşayan Mine Tugay, cesur pozları ile adından bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor...

    44 lük Mine Tugay dan göğüs dekolteli güneş banyosu! 'Üzerime toprak atın acil' #1

    44 lük Mine Tugay dan göğüs dekolteli güneş banyosu! 'Üzerime toprak atın acil' #2

    44 lük Mine Tugay dan göğüs dekolteli güneş banyosu! 'Üzerime toprak atın acil' #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    CANiK M2F ağır makinalı tüfek TEKNOFEST KARADENİZ'de
    Gündem

    CANiK M2F ağır makinalı tüfek TEKNOFEST KARADENİZ'de

    Görüş Bildir