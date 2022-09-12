44 yaşındaki Mine Tugay, güzelliği ve sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozları ile hayranlarının aklını başından almaya devam ediyor.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Mine Tugay, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans programına devam ve bir yandan ekranlarda yer almaya başlayan Tugay, kaliteli projelerle adını duyurdu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan Tugay, özellikle Medcezir ile yıldızını parlattı.

Son olarak Gülümse Kaderine ile ekrana dönen ancak dizisi erkenden final veren Mine Tugay, sosyal medya hesabı ile gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar sayesinde herkesi etkileyen Tugay, "Asla yaşlanmıyor" yorumlarını alıyor.

Kızıl saçları ile dikkatleri çeken oyuncu, paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile dizilerini geride bıraktı.

Mine Tugay büyüledi

2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandıran ve sevilen Mine Tugay, güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor.

Bir dönem siyah saçı deneyen ancak kızıl saçlarıyla hayranlarını etkileyen Tugay, kusursuz fiziğini ise aksatmadığı sporuna borçlu.

Sık sık spor yapan ve sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaşan Tugay, yine büyüledi.

Verdiği mini etekli pozlarla hafızalara kazınan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları başarılı isim için, "Bal gibi" yorumunu yapmayı ihmal etmedi.