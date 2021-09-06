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Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş

Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş

Düzenli olarak spor yapan ve formda vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen'in sosyal medyada 'Hiç yemek yemiyor' dedirten ince beli ve karın kaslarının sırrı belli oldu