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    Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş

    Düzenli olarak spor yapan ve formda vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen'in sosyal medyada 'Hiç yemek yemiyor' dedirten ince beli ve karın kaslarının sırrı belli oldu
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 11:46
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    Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş

    2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

    Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla sahnelere geri dönen Gülşen, hem fit görünümü hem de kostüm tercihleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan ünlü popçu, formda vücuduyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Son yaptığı paylaşımda düzgün fiziğiyle ve karın kaslarıyla dikkat çeken güzel şarkıcıya yorum yağdı.

    Bir çocuk annesi Gülşen'in paylaşımlarına "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı.

    Gülşen in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş #1

    HAFTADA İKİ GÜN KARIN MASAJI YAPTIRIYOR

    Hürriyet'in haberine göre; Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu.

    Düzenli olarak spor yapan ve formda vücuduyla dikkat çeken Gülşen'in karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırdığı iddia edildi.

    Gülşen in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş #2

    Gülşen in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş #3

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