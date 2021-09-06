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- Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer sadece diyet ve spor değilmiş
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 11:39
- Güncelleme : 06.09.2021 - 11:46
2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.
Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla sahnelere geri dönen Gülşen, hem fit görünümü hem de kostüm tercihleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan ünlü popçu, formda vücuduyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ
Son yaptığı paylaşımda düzgün fiziğiyle ve karın kaslarıyla dikkat çeken güzel şarkıcıya yorum yağdı.
Bir çocuk annesi Gülşen'in paylaşımlarına "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı.
HAFTADA İKİ GÜN KARIN MASAJI YAPTIRIYOR
Hürriyet'in haberine göre; Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu.
Düzenli olarak spor yapan ve formda vücuduyla dikkat çeken Gülşen'in karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırdığı iddia edildi.