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    45 yaşındaki Tuğba Ekinci'nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: "Yok artık"

    O Şimdi Asker başta olmak üzere şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 45 yaşındaki Ekinci, bu kez jartiyerli pozuyla olay oldu.
    • 28.12.2022 - 18:35
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    45 yaşındaki Tuğba Ekinci'nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık'

    O Şimdi Asker ve Condom gibi albümleriyle bilinen ve bunlar dışında farklı şarkılar da yayınlanan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle girdiği bilinen isim, bu kez jartiyerli pozuyla olay oldu.

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık' #1

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci'den jartiyerli poz!

    9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya geldiği bilinen Tuğba Ekinci, Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Osman Sınav tarafından görülmüş ve şov dünyasına girişi böyle olmuştur. Sınav, Ekinci'yi görmüş ve teklifte bulunmuştur. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yapan isim Kral TV'de VJ olmuştur.

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık' #2

    1994 yılında güzellik yarışmasına girmiş ve elemeleri geçmiş, ilk 20 aday arasında yer almıştır. Babasının izin vermemesi sonucu ise yarışmadan çekilmek durumnda kalmıştır. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı olmuştur. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan isim, Pendik Lisesi mezunudur.

    Takipçilerden yorum yağdı

    Ekinci, sosyal medyada takipçileriyle günlük yaşamından kesitler paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez jartiyerli pozunu takipçileriyle paylaşarak olay oldu. Ekinci'nin kırmızılar içinde çekildiği pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık' #3

    İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık' #4

    45 yaşındaki Tuğba Ekinci nin jartiyerli pozu olay oldu! Kırmızılar içinde poz verdi: 'Yok artık' #5


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