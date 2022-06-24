45'lik Burcu Esmersoy yatak odasında bikiniyle şov yaptı! Görenin aklını kaçıran kareler...

Fit vücuduyla verdiği her pozu olay olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un bikinili halleri, sosyal medyanın diline düştü.

Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy, özel hayatı ve giyim tarzıyla sık sık gündem oluyor.

Instagram'da geniş kitleye sahip olan Esmersoy, yaptığı her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Ünü sunucu, son olarak giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyla sosyal medyayı yıktı, geçti.

Güzel sunucu, yatak odasındaki bikinili videosuyla resmen şov yaptı.

Burcu Esmersoy'un bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

"Tövbeler olsun"

Videoyu görenler 'Kim der ki 45 yaşında' yorumlarında bulundu. Sağlığına dikkat eden ve sporunu eksik etmeyen Esmersoy'un kusursuz vücudu da yine dikkatlerden kaçmadı.

Esmersoy'un yatağın önünde yaptığı dansına "Böyle fiziğim olsa ben de dans ederim", "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşım...

Burcu Esmersoy'dan bikini şov