Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un hayatı..

Arabesk ve oyun havası tarzında şarkılarıyla tanınan Ankaralı Turgut, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki Ankaralı Turgut kimdir? İşte Ankaralı Turgut'un biyografisi

Genç yaşta şarkıcılığa başlayan, darbuka ve bağlama çalan şarkıcı Ankaralı Turgut, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un sezon finali konukları arasında yer alıyor.

Tarkan'ın ''Oynama Şıkıdım'', Barış Manço'nun ''Oku Bakayım'' şarkılarını esprili bir dille yeniden ele alan şarkıcının hayatı merak ediliyor.

Programın sıkı takipçileri, Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı nedir? İşte İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un hayatı hakkında tüm merak edilenler...

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ankaralı Turgut'un asıl adı Turgut Karataş'tır. Ancak sahne adı olarak kullandığı Ankaralı Turgut adıyla tanınmaktadır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır. Ailesinde müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Profesyonel anlamda ilk albümünü Tarkan'ın ''Oynama Şıkıdım'' adlı şarkısını ti'ye aldığı eseriyle hazırlamıştır. İkinci albümü ise Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkısını değiştirerek çıkarmıştır.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı ''Döşiyelim Abi'' isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır. Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi, Olacak O Kadar gibi yapımlarda rol almıştır.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlenmiş ve iki ay sonra boşanmıştır. İlk eşinden 5 çocuğu olan Ankaralı Turgut, hala Ankara Altındağ'da yaşamaktadır.

ANKARALI TURGUT ŞARKILARI

Yakalarsam Tık Tık

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme

Kaymak Lazım (2012)

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