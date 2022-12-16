47'lik Öykü Serter cesur dekoltesiyle gençlere taş çıkarttı! 'Kısmetse sen ol'

Kısmetse Olur'un sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter, fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Sunuculuğunu yaptığı yarışma ve moda programlarıyla tanınan Öykü Serter, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine gelen Serter, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok fenomen yarışmayı sunan Öykü Serter, yeni bir projeyle el sıkıştı.

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programıyla ekranlara dönen sunucu Öykü Serter, güzelliğiyle de dikkat çekti.

Fit görüntüsüyle cesur seçimler yapmaktan çekinmeyen ünlü sunucu, son karesiyle takipçilerini mest etti.

Öykü Serter'den cesur pozlar

Sunuculuğu yanında profesyonel olarak yüzme sporu ile ilgilenen Öykü Serter, geceyi aydınlatan paylaşımıyla beğeni topladı.

Hem üstten hem alttan dekoltesiyle gözleri kamaştıran Serter, iltifat yağmuruna tutuldu.

Kısmetse Olur izleyicilerinin yakından takip ettiği ünlü sunucuya, beğeniler yağmur gibi yağdı.