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    47'lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! 'Maşallah Maşallah'

    Yıllardır fitliğini korumayı başaran oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan yayınladığı son kareleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 20:45
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    47'lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! 'Maşallah Maşallah'

    Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak milyonların gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

    1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, ününe ün kattı ve televizyon dünyasına adım attı.

    Herkes onu Meltem karakteriyle tanısa da, Pınar Altuğ Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de boy gösterdi.

    2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar, 27 Ocak 2009 yılında Su adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

    Mutlu bir yuva kuran Pınar Altuğ, güzelliği ve giyim tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Fiziğine "Maşallah" aldı

    Yıllardır değişmeyen görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ, 47 yaşında olmasına rağmen olduka fit duruyor.

    Tarzıyla takipçilerinin dikkatini çeken Altuğ, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

    Mini şortunu giyen ve yürüşüe çıkan oyuncu, fiziği ile görenleri hayran bıraktı.

    Altuğ'a takipçilerinden yüzlerce "Maşallah" yorumu geldi.

    47 lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Maşallah Maşallah #1

    47 lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Maşallah Maşallah #2

    47 lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Maşallah Maşallah #3

    47 lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Maşallah Maşallah #4

    47 lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! Maşallah Maşallah #5


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