48'lik Pınar Altuğ güvertede süzüldü, pozlarına yorum yağdı! "Zamları bile unutturursun" Her sene mavi sulara açılan Pınar Altuğ, teknenin güvertesinden pozlarını takipçileriyle paylaştı. Gelen yorumlar ise okuyanları gülümsetti.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Herkes onu Meltem karakteriyle tanısa da, Pınar Altuğ Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de boy gösterdi.

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, şimdilerde bir projede yer almıyor.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar, 27 Ocak 2009 yılında Su adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Kendini eşi ve kızına adayan oyuncu, yaz tatilini yine tekneden yana tercih etti.

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Mavi sulara açılan Pınar Altuğ, güverteye çıktı.

Fizik gösterisi yapan Altuğ, sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ'un takipçileri ise "Ah o gemide bende olsaydım", "Yılların uğramadığı kadın", "Rüya gibisin", "Güzelliğin zamları unutturur" gibi yorumlar yazdı.