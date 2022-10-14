48'lik Pınar Altuğ'dan bornozlu yatak pozu! Sosyal medyada bir gören bir daha baktı

48'lik Pınar Altuğ'dan bornozlu yatak pozu! Sosyal medyada bir gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yatağın üzerinde bornozuyla poz vererek takipçilerinin beğenisine sundu. O paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o poz...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Pınar Altuğ, sosyal medyayı salladı.

48 yaşındaki ünlü oyuncu zaman zaman özel hayatıyla gündeme geldiği gibi, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

48 yaşında olmasına rağmen, kamera karşısında verdiği cesur ve iddialı pozlarıyla resmen 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkarıyor.

1994 yılında Türkiye güzeli olarak seçilen Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. İkilinin Su adında kızları var. Biricik kızları Su, 13 yaşına bastı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Özel yaşantısı ve kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bornozuyla yatakta poz verdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yaşına aldırmadan cesur pozlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Bornozuyla yatağın üzerinde poz verdi. İşte o fotoğraf...

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı bu cesur paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yeni sahiplendiği kedisi 'Nohut' ise ilgi odağı oldu.