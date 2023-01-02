Hit albümleri ve şarkılarıyla bilinen 49 yaşındaki Hande Yener, transparan kıyafetli pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçıya "En fazla 20 gibisin" yorumları geldi.

49 yaşında olan ve 12 Ocak 1973 tarihinde doğduğu bilinen Hande Yener, şarkıları ve klipleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Yener, verdiği konserlerde çekildiği görüntüleri takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde derin dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerinden yoğun beğeni almıştı. Yener bu defa transparan görünümlü sahne pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

49 yaşındaki Hande Yener'den transparan kıyafetli sahne pozu!

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan ve sahne ismiyle Hande Yener olarak bilinen ünlü şarkıcı,2000'lerin başında çıkış yapmışı. O dönemden itibaren pop listelerinde üst sıralarda yer almaya devam eden isim, müziğinin yanında kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da kendinden bahsettiyor. Yener, 1973'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin iki kız çocuğundan küçük olan Yener, Erenköy'de büyümüştür. Küçük yaşlarda şarkıcı olmak istediği bilinen ismin anne ve babası, babasının alkole düşkünlüğü sebebiyle Yener 17 yaşındayken boşanmıştır.

Yener, gümrük komisyoncusu olan Uğur Kulaçoğlu ile 1990'da Fatih'te evlenmiştir ve eşinden 1994'te boşanmıştır.

Şan hocası Erdem Siyavuşgil'den solist olabilme yeteneğinin olduğunu duyan isim, ünlülerin uğradığı bir mağazada "buraya gelen ünlülere sesini dinleterek Sezen Aksu'ya ulaşmak" amacıyla çalışmaya başlamıştır. Ünlü isim, Aksu'nun telefon numarasını bularak her gün geri vokallik için bir not bırakmıştır fakat yine de Aksu'yla iletişime geçememiştir. Sonunda şarkıcı olma konusunda umudunu kesen Yener'in şansı bir dönemde mağazaya Hülya Avşar'ın uğramasıyla değişmiştir. Avşar, Hande Yener'i dinleyerek Aksu'dan bir randevu alacağını söylemiştir. Yener, Aksu'nun beğenisini kazanınca onun yanında çalışmaya başlamıştır.

"En fazla 20 gibisin"

Konserlerine ve çalışmalarına devam eden 49 yaşındaki sanatçı, transparan kıyafetli sahne paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı. Ünlü isme birçok takipçisinden "En fazla 20 gibisin" yorumları geldi.

İşte Hande Yener'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...