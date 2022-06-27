49'luk Defne bordo bikinisiyle paylaştı, alevler havada uçuştu! 'Meydan okuma budur'

Fiziği ile dikkati çeken Defne Smayeli, çıktığı tatilden paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı. Samyeli'nin fotoğrafına, "Dosta düşmana meydan okuyor" tarzında yorumlar geldi.

17 Mart 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Samyeli'nin hayatı yarışmadan üçüncülükle ayrılmasından sonra değişti ve 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de sunuculuk yapmaya başladı.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat olan güzel isim, 2002 yılında Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Güneş Gazetesi'nden sonra köşe yazarlığına Milliyet Gazetesi'nde devam eden Samyeli, 1995 yılında Eren Talu ile evlendi.

Bu evliliğini 2011 yılında sonlandıran Defne Samyeli'nin Deren ve Derin adında iki kızı dünyaya geldi.

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan ayırca kızlarıyla gündem olan Samyeli, tercih ettiği kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Cesur kıyafetleriyle bir hayli beğenilen Defne Samyeli, yaptığı sporların karşılığını övgü dolu sözlerle alıyor.

Son olarak çıktığı tatilden bordo bikinisiyle fotoğraf paylaşan Defne Smayeli, görenlerin yine aklını başından aldı.

Defne Samyeli'nden şov

Bordo bikinisiyle kusursuz fiziğini takipçilerinin beğenisine sunan Defne Samyeli'nin bu pozuna, beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri Defne Samyeli'nin paylaşımlarına ateş emojisi koymayı ihmal etmedi.

Her karesiyle olay olan Defne Samyeli'nin kızları ise en az anneleri kadar güzel...

Anne kız kareleri sosyal medyayı sallarken, Samyeli'nin genç kızları aratmaması ise genlerine olan hayranlığı artırıyor.

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde bikinisiyle bir poz daha vermiş ve cesaretiyle takdir toplamıştı.