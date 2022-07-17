49'luk Heidi Klum'dan manzaraya karşı üstsüz poz! 'Hayal gücüne gerek yok'

Alman model Heidi Klum, son karesiyle Instagram'ı alt üst etti.

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi.

Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Üstsüz poz verdi

Cesur pozlara imza atmaktan çekinmeyen ünlü model yine ilginç paylaşım yaptı.

49 yaşındaki Heidi Klum, uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatırken, üzerinde sadece minik pembe bikini altı giydi.

Manzaraya karşı verdiği poza, binlerce beğeni geldi.