49'luk Songül Karlı dekolteden vazgeçemedi, pozları olay oldu! "Neden küçülttün ki" Yeni sezonda yayınlanacak "Bu Tabak Kimin?" yemek programının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türküleriyle milyonların kulaklarının pasını silen Songül Karlı, yeni projesiyle TV ekranlarında olacak.

Fox Tv'de yayınlanacak olan "Bu Tabak Kimin?" programının sunuculuğunu üstlenen Karlı, hafta içi her gün izleyicinin karşısına çıkacak.

Sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, sesi kadar cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı, dekolteden vazgeçmiyor.

Cesur Songül

49 yaşındaki Songül Karlı'nın son kareleri beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, 450 bin takipçisinden tam not aldı.

İşte Songül Karlı'nın iddialı fiziği ve güzelliği...