5 Ağustos 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Masterchef zirveyi kaptırdı mı?

5 Ağustos 2022 Cuma reyting sonuçları sosyal medyada merak konusu oldu.İşte dün akşam televizyonda en çok izlenen programlar..

5 Ağustos 2022 Cuma günü televizyonda yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Dün en çok hangi programların izlendiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar konu hakkında araştırmaya yapmaya başladı.

Diziler, programlar ve ana haber bültenleri arasında en çok hangi programın izlendiğini merak edenler reyting sonuçlarını merakla bekliyordu.Peki reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha fazla izlendi? İşte 5 Ağustos 2022 reyting sonuçları.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM