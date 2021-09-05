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- 5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 08:34
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
5 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 5 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..
5 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İnanılmaz Aile 2
12:00 Dizi TV
12:50 Şans Kapıyı Çalınca
15:20 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Küçülen Hayatlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Kara Murat Ölüm Emri
14:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız
22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Star Market
11:45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Boşver Arkadaş
15:15 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele
22:15 Vizontele
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Deli Deli Küpeli
13:15 Şevkat Yerimdar
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışık
22:00 Hababam Sınıfı Askerde
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Muhteşem Kraliçe
07:25 Yeşil Deniz
10:05 Diriliş "Ertuğrul"
12:45 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan''
13:50 Dünya Hali (Altyazılı)
16:05 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:35 Seksenler (Altyazılı)
03:05 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Sultan
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Neşeli Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
14:45 Yerli Sinema
15:15 Arif V 216
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Feride
10:00 Ev Ödevi
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Anne Yarısı
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğtul
00:40 Bahar Kapıda
02:00 Sev Yeter