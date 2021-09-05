Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
410.994
-1.47%
EXEN Coin
24.95
1.42%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 5 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 08:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    5 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 5 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..

    5 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 İnanılmaz Aile 2
    12:00 Dizi TV
    12:50 Şans Kapıyı Çalınca
    15:20 Kalp Yarası
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    00:20 Küçülen Hayatlar

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Kara Murat Ölüm Emri
    14:45 Baht Oyunu
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız
    22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Star Market
    11:45 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Boşver Arkadaş
    15:15 En Güzel Bölüm
    15:45 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Vizontele
    22:15 Vizontele

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Deli Deli Küpeli
    13:15 Şevkat Yerimdar
    16:30 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kafalar Karışık
    22:00 Hababam Sınıfı Askerde

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 Muhteşem Kraliçe
    07:25 Yeşil Deniz
    10:05 Diriliş "Ertuğrul"
    12:45 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan''
    13:50 Dünya Hali (Altyazılı)
    16:05 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Seneye Bu Zamanlar
    22:30 3'Te 3
    00:35 Seksenler (Altyazılı)
    03:05 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Senede Bir Gün
    16:30 Sultan
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kibar Feyzo
    21:45 Neşeli Günler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    14:45 Yerli Sinema
    15:15 Arif V 216
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye  
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Feride
    10:00 Ev Ödevi
    12:00 Bahar Kapıda
    13:30 Anne Yarısı
    15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğtul
    00:40 Bahar Kapıda
    02:00 Sev Yeter

    5 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir