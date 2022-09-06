5 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

5 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki, 5 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

5 Eylül 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

5 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.