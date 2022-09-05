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    5 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 5 Eylül TV yayın akışları...
    • 05.09.2022 - 08:42
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    5 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    5 Eylül 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Sümela'nın Şifresi

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kalp Yarası

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Güneşin Kızları

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Küçük Ağa

    16:00 Ece Üner ile Susma

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Aşkın Tarifi

    Star Tv yayın akışı

    07:00 Medcezir

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Erkenci Kuş

    16.00 Star Market

    18.40 Star Haber

    20:00 Eyvah Eyvah 3

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Küçük Yalanlar

    22:15 Sesinde Aşk Var

    TRT 1 yayın akışı

    06:55 Kalk Gidelim

    10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

    15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Seksenler (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Oynat Bakalım

    09:30 Masterchef Türkiye

    13:30 Paylaş Benimle

    15:00 Paylaş Benimle

    17.15 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV yayın akışı

    08:30 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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