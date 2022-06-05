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- 5 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 08:44
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
5 Haziran 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı…
5 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Hakim
15:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Yargı
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Seversin
23:00 Yanımda Kal
Star TV yayın akışı
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:15 Seven Ne Yapmaz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Çember: Güven Bana
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Evlilik Hakkında Her Şey
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyilik
22:45 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:25 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kurt
14:00 Türk Sineması "Şendul Şaban"
15:55 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:05 Payitaht "Abdülhamid"
04:40 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Avanak Abdi
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra