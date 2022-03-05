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- 5 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 09:05
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
5 Mart 2022 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Mart 2022 TV yayın akışı...
5 MART CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
07.30 Atv’de Hafta Sonu
-
10.00 Yalnız Kurt
-
13:00 Kardeşlerim
-
16:00 Yalnız Kurt
-
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
08.30 Konuştukça
-
09.45 Magazin D Cumartesi
-
13.00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Camdaki Kız
-
16.15 Üç Kız Kardeş
-
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
09.30 Çizgi Film Kuşağı
-
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12.00 Bir Demet Tiyatro
-
13.45 Kaderimin Oyunu
-
16:45 Söz
-
18.45 Star Haber
-
20.00 Yedinci Hayat
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12.15 Kamera Arkası
-
13.00 Son Nefesime Kadar
-
15:45 Mahkum
-
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20.00 Son Nefesime Kadar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08.25 Yabancı Sinema
-
10:20 Tozkoparan İskender
-
12:05 Alparslan Büyük Selçuklu
-
15:15 Teşkilat
-
19.00 Ana Haber
-
20.00 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
10.00 Cumartesi Sürprizi
-
13.00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Oğlum
-
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çook Yaşa
-
09.45 Süper 1 Takım
-
15:00 Yerli Sinema
-
17:30 Survivor All Star
-
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)