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    5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:42
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    5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı...

    5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Belalı Tanık
    22:30 Belalı Tanık

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım 2
    22:30 Yol Arkadaşım 2

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Mahkum
    23:00 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:05 Türk Sineması "Doru"
    06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    01:45 Dengi Dengine
    03:40 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"

    Show TV yayın akışı

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:45 Bir Şansım Olsa
    10:00 Sultan
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Köşeyi Dönen Adam

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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