5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı...

5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Belalı Tanık

22:30 Belalı Tanık

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:00 İyilik

TRT 1 yayın akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Türk Sineması "Doru"

06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

01:45 Dengi Dengine

03:40 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:00 Sultan

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Köşeyi Dönen Adam

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra