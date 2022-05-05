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- 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 08:42
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı...
5 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık
22:30 Belalı Tanık
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
23:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Türk Sineması "Doru"
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
01:45 Dengi Dengine
03:40 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Sultan
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Köşeyi Dönen Adam
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra