5 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT 1...

Yağmur Uçar

TV karşısında kafa dinlemek isteyenler, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.

5 Mayıs 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, saatlerini de kontrol ediyor.

İşte bugün yayındakiler...

ATV yayın akışı

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

20.00 Rambo: Son Kan

21.50 Dedektif Galban

23.50 Can Borcu





Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Uzak Şehir





Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Büyük Felaket

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagöl

20.00 Çakallarla Dans 6

TV8

08.30 Gel Konuşalım

10.55 Survivor Panorama / Canlı

12.30 İşte Benim Stilim / Canlı

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

Show TV

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Ölümsüzlük Oyunu

22.30 Gri Kurt





TRT 1

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi