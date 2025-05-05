5 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT 1...

TV karşısında kafa dinlemek isteyenler, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.
5 Mayıs 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, saatlerini de kontrol ediyor.
İşte bugün yayındakiler...
ATV yayın akışı
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
20.00 Rambo: Son Kan
21.50 Dedektif Galban
23.50 Can Borcu
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Uzak Şehir
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Büyük Felaket
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagöl
20.00 Çakallarla Dans 6
TV8
08.30 Gel Konuşalım
10.55 Survivor Panorama / Canlı
12.30 İşte Benim Stilim / Canlı
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
Show TV
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme
20.00 Ölümsüzlük Oyunu
22.30 Gri Kurt
TRT 1
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi