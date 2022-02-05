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- 5 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 10:23
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
- 02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 Yalnız Kurt
- 16:00 Yalnız Kurt
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Kalp Yarası
- 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Sadakatsiz
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Çok Güzel Hareketler 2
- 02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)
- 04:15 Müzik Arası
- 05:15 Geniş Aile
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Memet Özer İle Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:00 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
- 21:45 Maske Kimsin Sen?
- 00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
- 02:15 Yasak Elma 04:30 Kefaret
- 06:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Pulsar
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
- 15:30 Söz 18:45 Star Haber
- 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
- 22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
- 00:45 Kaderimin Oyunu
- 03:30 Söz
- 05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Süper 1 Takım
- 10:00 Bir Yemek Olsan
- 10:45 Kırmızı Oda
- 15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
- 17:30 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 Keloğlan İle Cankız (Yerli Sinema)
- 08:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
- 10:00 Tozkoparan İskender
- 11:50 112 Acil Çağrı
- 13:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 16:10 Masumlar Apartmanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 03:50 Masumlar Apartmanı