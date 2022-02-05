5 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kalp Yarası

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)

04:15 Müzik Arası

05:15 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Maske Kimsin Sen?

00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

02:15 Yasak Elma 04:30 Kefaret

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

15:30 Söz 18:45 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

00:45 Kaderimin Oyunu

03:30 Söz

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI