Salı akşamı televizyonlarda Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve Masterchef Türkiye gibi yapımlar yer aldı. Peki, 5 Temmuz 2022 Salı reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Temmuz 2022 Salı akşamı ATV'de Alfa Kurt, Kanal D'de Düş Peşine, Star TV'de Eyvah Eyvah 2, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Show TV'de Baba ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 5 Temmuz 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 5 Temmuz 2022 Salı reyting sonuçları...

5 Temmuz Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Balkan Ninnisi aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Balkan Ninnisi, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Balkan Ninnisi, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 BALKAN NINNISI TRT 1

4 FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 ALFA KURT (Y.S) ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 2012 (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BALKAN NINNISI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SENDEN DAHA GUZEL FOX

4 FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

8 2012 (Y.S) ATV

9 ALFA KURT (Y.S) ATV

10 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 BALKAN NINNISI TRT 1

3 SENDEN DAHA GUZEL FOX

4 FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 ALFA KURT (Y.S) ATV 7 2012 (Y.S) ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV