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- 5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 08:57
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:05 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Gizli Görev
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Mars’ta Kıyamet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22:30 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Mucize Doktor
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:35 Vuslat
11:20 Tozkoparan
12:50 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)
22:30 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)
00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:35 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:45 Dondurucu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 TV Filmi
10:00 Yemin
11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı
13:20 Emanet
14:20 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
23:20 TV Filmi
02:00 Sev Yeter