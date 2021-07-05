5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 5 Temmuz 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 5 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:05 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Gizli Görev

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Mars’ta Kıyamet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Kaçak Gelinler

13:15 Aramızda Kalsın

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

22:30 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Mucize Doktor

16:30 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:35 Vuslat

11:20 Tozkoparan

12:50 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)

22:30 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)

00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

03:35 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:45 Dondurucu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 TV Filmi

10:00 Yemin

11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

13:20 Emanet

14:20 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

23:20 TV Filmi

02:00 Sev Yeter