'50 bin dolarlık aşk' denilmişti! Emrah'ın eski sevgilisini gören dondu kaldı...

Ünlü şarkıcılardan birisi olan Emrah, yıllar önce yaşadığı aşkla gündeme geldi. Reklam aşkı olduğu söylenen ve 50 bin dolarlık bir paradan bahsedilen ilişki, herkesi şaşırttı.

Küçük Emrah olarak müzik piyasasına adım atan ve adını duyuran Emrah, sayısız albüme imza attı.

Tüm şarkıları dilden dile dolaşan ve sevilen Emrah, yer aldığı dizilerle oyunculuk yeteneği olduğunu kanıtladı.

Büyük Yalan, Aşk ve Mavi, Kınalı Kar ve Unutabilsem gibi önemli yapımlarda yer alan Emrah, 2000'li yılların başında fırtına gibi esti.

Başrolünü Özlem Conker ile paylaştığı Kınalı Kar dizisi ile magazin gündeminden düşmeyen Emrah, o dönem yaşadığı aşkla herkesi şoke etmeyi başardı.

2000'li yıllarda gönlünü yine o dönemin ünlü isimlerden olan Asuman Krause'ye kaptıran Emrah, nikah masasına oturmayı planlıyordu.

Ancak ikilinin aşkında istenmeyen bazı olaylar oldu ve Asuman Krasuse, Yaşar İpek'le yeni bir aşka yelken açtı.

EMRAH VE ASUMAN AŞKINDAN DETAYLAR

Kınalı Kar dizisindeki performansı ile göz dolduran Emrah, Asuman Krasuse ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Magazin basınına bomba gibi düşen bu ilişki, ilk başlarda herkesi şaşırttı. Ancak çift sık sık el ele gazetecilerin karşısına çıktı.

İnişli-çıkışlı bir aşk yaşayan ve 1 yıl süren ilişki, nikah masasına gitmeden bitti. Ancak ayrılığın ardından yaşanan aşkla ilgili reklam olduğuna dair iddialar gündeme geldi.

EMRAH - ASUMAN AŞKI REKLAM MIYDI?

Mankenlik ajansı sahibi olan Atilla Kalpakarslan, Emrah ve Asuman ilişkisinin 50 bin dolarlık gizli bir kontratla gerçekleştiğini ve ilişkinin reklam olduğunu söyledi.

Kalpakarslan açıklamasında, "Mesela Emrah yıllar önce manken Asuman Krause ile 50 bin dolar karşılığında bir kontrat imzaladı.

Anlaşmaya göre; ikisi sevgiliymiş gibi yapacaktı. Emrah bu sayede yeniden gündeme gelecek, Asuman ise para kazanacaktı. Sonra birbirlerine gerçekten aşık oldular." dedi. Çiftin arasında neler olduğu bilinmiyor. Ancak ikilinin aşkını yeni öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi.