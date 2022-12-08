Petrol
78.08
1.18%
Euro
19.6307
0.22%
Dolar
18.6433
0.05%
Altın
1.07
-0.02%
Borsa
4819
-0.16%
Bitcoin
318.152
0.19%
BTXN Coin
5.12
-0.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    • 50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef ödül oyunu..

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Dün akşam oynanan ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. İşte ödül oyununu kazananlar..
    • 08.12.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde farklı bir heyecana imza atılan programda dün akşam bir sürpriz yaşandı.

    MasterChef'in eski yarışmacıları programa konuk olarak ödül oyununda tezgah başına geçti. Eski yarışmacılar ve yeni yarışmacılar eşleşerek beraber yemek yaptılar.

    Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yapmalarını istedi.

    MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Pelin, Eda, Duygu, Tunahan, Murat, Berk, Eray ve Kıvan ödül oyununda yeni yarışmacılar ile tezgah başına geçti.

    50 bin TL kazandılar

    MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan ödül oyununu Metin ve Duygu kazandı.

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye de ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef ödül oyunu.. #1


    Mersin’de kamyonetiyle 6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı
    3. Sayfa

    Mersin’de kamyonetiyle 6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Hangi Kredi 8 Aralık
    Advertorial Mobil

    Hangi Kredi 8 Aralık

    Görüş Bildir