50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef ödül oyunu..

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Dün akşam oynanan ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. İşte ödül oyununu kazananlar..

MasterChef Türkiye izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde farklı bir heyecana imza atılan programda dün akşam bir sürpriz yaşandı.

MasterChef'in eski yarışmacıları programa konuk olarak ödül oyununda tezgah başına geçti. Eski yarışmacılar ve yeni yarışmacılar eşleşerek beraber yemek yaptılar.

Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yapmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Pelin, Eda, Duygu, Tunahan, Murat, Berk, Eray ve Kıvan ödül oyununda yeni yarışmacılar ile tezgah başına geçti.

50 bin TL kazandılar

MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan ödül oyununu Metin ve Duygu kazandı.