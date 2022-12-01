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    • 50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 30 Kasım ödül oyunu..

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 30 Kasım ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Eski yarışmacıların katıldığı bölümde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. İşte büyük ödülü kazanan yarışmacılar..
    • 01.12.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:31
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    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 30 Kasım ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de dün ekranlara gelen 142. bölümde eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar birlikte yarıştı.

    Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılardan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Şefler yarışmacılara zencefil ve ayva kullanarak yemek yapmalarını söyledi. Fakat en önemli kural olarak yapılacak yemeğin tatlı olmaması istendi.

    Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar 50 bin TL ödülü kazanabilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Ödül oyunun iki isim kazandı.

    MasterChef Türkiye'de 30 Kasım günü oynanan ödül oyunu sosyal medyada gündeme geldi. Peki ödül oyununu kim kazand? İşte cevabı..

    Ödül oyununu kazananlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef Türkiye de ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 30 Kasım ödül oyunu.. #1


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