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    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de 50 bin liralık ödül heyecanı yaşandı. Büyük ödülü hangi yarışmacının kazandığı büyük merak uyandırdı. İşte ödülü kazanan o isim..
    • 23.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 09:30
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    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'nin 22 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları büyük ödülü kazanmak için birbirleriyle yarıştı.

    Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya takımlardan et döner yapmalarını istedi. Et döner ile yapılan iskender, pilav üstü döner ve tombik ekmek arası döner gibi farklı lezzetleri tadımlayan şefler en başarılı tabakları belirledi.

    Gecenin sonunda en başarılı et döner hazırlayan takım kırmızı takım oldu. Oyunu kazanan kırmızı takım kendi arasında bir ödül oyunu oynadı. Ödülün 50 bin lira olduğu oyunda yarışmacılardan Hayrabolu tatlısı yapmaları istendi.

    Kırmızı takımda Hayrabolu tatlısını en başarılı şekilde yapan Metin ve Barış son ikiye kalarak büyük ödüle yaklaşan isimler oldu.

    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef te ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödül oyunu.. #1

    Ödülü o isim kazandı

    Kırmızı takımda Hayrabolu tatlısını en başarılı şekilde yapan ve şeflerin beğenisini kazanan tabağı yapan Barış 50 bin liralık ödülün sahibi oldu. Barış kazandığı para ödülünün bir kısmını arkadaşlarıyla paylaşacağını açıkladı.

    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef te ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödül oyunu.. #2


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