50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Ekim MasterChef ödül oyunu..

MasterChef Türkiye'de 50 bin liralık ödülün verildiği gecede kazanan yarışmacının kim olduğu merak uyandırdı. İşte MasterChef Türkiye'de gecenin kazanan ismi..

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim akşamı yayınlanan 114. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım ödülün sahini olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Şefler ödül oyununda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir konsept hazırladı. Kırmızı ve beyaz ürünlerle en iyi yemeği hazırlayan takım oyunun galibi oldu.

Ödül oyununda kazanan takım balık yemeye gitme ödülü kazanırken kendi arasında oynayacakları bir oyun sonunda ise bir yarışmacı 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

114. bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım hep birlikte balık yemeye gitme ödülü kazandı. Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı yaratıcılık oyununu kazanan isim ise büyük ödülün sahibi oldu.

Para ödülünü kazanan isim belli oldu

Ödül oyununu kazanarak 50 bin TL kazanan isim yarışmacı Tayfun oldu.