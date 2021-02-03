50 metrekare nerede çekildi? 50 metrekare dizisi ikinci sezonu yayınlanacak mı, ne zaman?

50 metrekare nerede çekildi? 50 metrekare dizisi ikinci sezonu yayınlanacak mı, ne zaman?

Netflix platformunda yayınlanan Türk dizisi 50 metrekare, ilk sezonunda 8 bölümle seyirci karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan dizi nerede çekildi, ikinci sezon ne zaman? merak ediliyor.

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 metrekare'nin 1. sezonun sürpriz bir şekilde bitmesi izleyicilerin akıllarına, "50 m2 dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu getirdi.

Başrollerini Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dizi, konusu ve kadrosuyla da ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilen dizinin ilk sezonu bitiren seyirciler, dizinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Peki 50 m2 (metre kare) dizisi nerede çekildi? 50 m2 dizisi 2. sezon ne zaman çekilecek? 50 m2 dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar..

50 METREKARE İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?

50 Metrekare dizisinde Engin Öztürk ve Aybüke Pusat başrolü paylaşıyor. Ayrıca dizide, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Cansu Dağdelen, Tuğçe Karabacak ve Tuncay Beyazıt gibi isimler yer alıyor.

Netflix'te 27 Ocak 2021'de yayınlanmaya başlanan 50 M2 dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği diziini 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre 50 m2 (metre kare) dizisinin 2. sezonunun 2021'in sonlarına doğru yayınlanacak.

50 METREKARE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin sahnelerinin de nerede çekildiği merak konusu oldu. 50 m2 dizisi nerede çekildi? sorusu izleyiciler tarafından merak edildi.

50 m2 dizisinin çok sayıda sahnesinin çekimi İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu'nun sokaklarında yapıldı.