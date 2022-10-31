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    • 50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! "Gittikçe gençleşiyor"

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! "Gittikçe gençleşiyor"

    Rol aldığı diziler ve şarkılar dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle izleyenleri mest etti. Samyeli'ye takipçilerinden beğeni yağdı.
    • 31.10.2022 - 16:57
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    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor'

    50 yaşında olduğu bilinen ve 1 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya gelen sanatçı Defne Samyeli, şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1995 ile 2011 seneleri arasında Eren Talu ile evli kaldığı bilinen ve bir dönem Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Samyeli, İstanbul'da amiral bir babanın ve Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Samyeli'nin daha önce 1991 yılında katıldığı bir  güzellik yarışmasında üçüncü olduğu da bilinmektedir.

    50 yaşındaki Defne Samyeli'den derin göğüs dekolteli poz!

    1999 senesinde Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu görevinde bulunan Samyeli, 2000 senesinde rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirmiştir. Ardından Türkiye'ye dönen isim 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #1

    2009 senesinde çalıştığı Güneş gazetesiyle yollarını ayıran isim, Her Şey Bambaşka isimli programın sunuculuğunu üstlenmiş ve ayrıca Milliyet gazetesinde tekrar köşe yazarlığı yapmıştır.

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #2

    Beyazlar içinde yaktı geçti!

    Özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle gündemde sıkça yer alan isim bu kez sahnede giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı.

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #3

    Samyeli'nin sosyal medya hesabında paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi.

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #4

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #5

    İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #6

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #7

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #8

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #9

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #10

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #11

    50 yaşındaki Defne Samyeli derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti! 'Gittikçe gençleşiyor' #12


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