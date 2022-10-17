Şarkıları ve rol aldığı dizilerin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle izleyenleri büyüledi. Samyeli'ye takipçilerinden yorum yağdı.

1 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 50 yaşında olan sanatçı Defne Samyeli, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1995 ve 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kalan ve geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Samyeli, İstanbul'da İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

50 yaşındaki Defne Samyeli'den iddialı sahne pozu!

1991 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan ve 1999 yılından itibaren üç sene Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu görevinde bulunan Samyeli, 2000 senesinde rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirmiştir. Sonrasında Türkiye'ye dönen isim 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.





2009 senesinde Güneş gazetesiyle yollarını ayıran isim, 2010 senesinde bir süre atv'de yayınlanan Her Şey Bambaşka isimli programın sunuculuğunu üstlenmiş ve Milliyet gazetesinde tekrar köşe yazarlığı yapmıştır.





Özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen isim bu kez sahnede giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabında paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...