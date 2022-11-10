Rol aldığı diziler ve şarkılarının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, yırtmaçlı etekli tatil pozuyla izleyenleri büyüledi. Samyeli'ye takipçilerinden yorum yağdı.

50 yaşındaki sanatçı Defne Samyeli, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1995 ve 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kalan ve geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü isim, İstanbul'da amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

50 yaşındaki Defne Samyeli'den yırtmaçlı poz!

1 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya gelen ve 1991 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olduğu bilinen isim 1999 yılından itibaren üç sene Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu görevinde bulunmuştur. Samyeli, 2000 senesinde rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirmiştir. Sonrasında Türkiye'ye dönen isim 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.

2009 senesinde Güneş gazetesiyle yollarını ayıran isim, 2010 senesinde bir süre atv'de yayınlanan Her Şey Bambaşka isimli programın sunuculuğunu yapmıştır ve sonrasında Milliyet gazetesinde tekrar köşe yazarlığı yapmıştır.

Sık sık özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle gündeme gelen isim bu defa tatilde giydiği yırtmaçlı eteği ve bikini pozuyla beğeni topladı.

"50 demeye bin şahit ister"

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabında paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçiler "Yine çok güzelsin", "50 demeye bin şahit ister" yorumlarında bulundu.

İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...