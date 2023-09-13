50'lik Hande Ataizi Instagram'da şov yaptı! Cesur karelerini peş peşe koydu: "Lokum gibisin..." Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan 50 yaşındaki Hande Ataizi, kusursuz fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkarttı.

ensonhaber.com

2 Eylül 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelen Hande Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ruhsar dizisiyle tanınan Ataizi, asıl çıkışını ise Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteri sayesinde yakaladı.

Cana karakteriyle birlikte adından sıkça söz ettiren Hande Ataizi, yaz aylarında uzun bir tatil yaptı.

Tatilde çektirdiği bikinili karelerini yayınlayan oyuncu, tüm kış yaptığı sporların da karşılığını aldı.

Bikinili kareleri beğenildi

50 yaşındaki Hande Ataizi'nin sosyal medyaya koyduğu bikinili kareleri, mankenlere taş çıkarttı. Yaptığı sporların karşılığını alan Hande Ataizi'ye yorum yağdı.

Hande Ataizi'nin kendisine iyi baktığını görenler, güzelliğine ve kusursuz fiziğine övgüler dizdi.