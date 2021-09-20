MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef dün yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelirken, yarışmayı takip edemeyenler ise "MasterChef’te kim elendi? Bu hafta elenen isim belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarının en eğlenceli yarışması MasterChef, dün yine renkli anlara sahne oldu.

Yarışmacıların elenmemek için kıran kırana mücadele verdiği yarışmada, dün bir kişi daha gitti.

Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekin, Burcu Önal ve Mustafa Ozan elemeye kalan isimler olurken, oynanan oyun sonucu herkesi şaşırtan bir isim elendi.

Yarışmayı dün izleme fırsatı olmayanlar ise kimin elendiğini merak ederek, araştırma yapmaya başladı.

Peki, MasterChef’te kim elendi? Bu hafta elenen isim belli oldu mu? İşte gecenin detayları...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

İlk eleme oyununda yarışmacılara ana ürün olarak pirinç verilirken, 6 isim arasından 3 isim, bir hafta daha programda kalabilme imkanını yakaladı.

Geriye kalan 3 isim ise yeniden bir eleme oyunu oynadı. Bu eleme oyununda imza tabağı Mehmet Yalçınkaya'nın oldu.

Gece Gibi Siyah isimli imza tabağını yapan yarışmacılar, şeflere yemeklerini sundu.

Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te elenen isim Tunahan oldu.