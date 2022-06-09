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    55'lik Salma Hayek eşine bikinili şov yaptı, bir de paylaştı! 'Hayranlıkla izliyor'

    Latin Amerika asıllı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Salma Hayek, eşine yaptığı ve paylaştığı bikinili dans gösterisiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 17:15
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    55'lik Salma Hayek eşine bikinili şov yaptı, bir de paylaştı! 'Hayranlıkla izliyor'

    55 yaşında olmasına rağmen fiziği ve pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Salma Hayek, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı.

    Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları milyonlarca beğeni alan Salma Hayek takipçilerine göre, "dünyanın en güzel kadını".

    17 milyon takipçisi bulunan Hollywood yıldızı Salma Hayekkocası ve kızıyla birlikte çıktığı tatille yaz sezonunu açtı.

    Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızı Hayek, lüks yat turunda mor bikini giydi.

    Eşine özel dans

    60 yaşındaki milyarder kocası Pinault kendisini izlerken de masanın üzerine çıkıp ona özel bir dans gösterisi sundu.

    Mor bikinisiyle çekilen bir dizi fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

    Yıldızın bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

    İşte o anlar...

    55 lik Salma Hayek eşine bikinili şov yaptı, bir de paylaştı! Hayranlıkla izliyor #1

    55 lik Salma Hayek eşine bikinili şov yaptı, bir de paylaştı! Hayranlıkla izliyor #2

    55 lik Salma Hayek eşine bikinili şov yaptı, bir de paylaştı! Hayranlıkla izliyor #3


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