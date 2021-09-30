MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler...

MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler...

MasterChef Türkiye yarışması yine renkli anlara sahne olurken, eleme potasına giden isimler belli oldu. Yarışmayı izlemeyenler ise "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, dün ekrana gelen bölümü ile yine beğeni topladı.

Eğlenceli anları ile dikkati çeken yarışmada, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları karşılıklı düello yaptı.

Yapılan düello sonucunda kırmızı takım durumu eşitlemesine rağmen, mavi takım 3-2 kazandı.

Maviler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanırken, kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgahların başına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu olurken, eleme potasına ise kimi gönderdiği merak konusu oldu.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte detaylar..

MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİRDİ?

Dokunulmazlık kazanan Burcu, eleme potasına Mustafa'yı gönderdi. Ardından yarışmacılar arasında oylama yapıldı.

Mustafa 3. eleme adayı olurken, oylamada adı en çok yazılan Şükrü, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

ELEME ADAYLARI

MUSTAFA

ARAZ

MİLHAN