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- 59 yaşındaki Hülya Avşar'dan duş sonrası poz! 'Yaktın yine ortalığı'
59 yaşındaki Hülya Avşar'dan duş sonrası poz! 'Yaktın yine ortalığı'
Hülya Avşar instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor..
- 17.12.2022 - 09:28
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde cesur klibiyle gündeme gelmişti.
Hülya Avşar son olarak duştan sonra paylaştığı karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Hülya Avşar'ın son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Hülya Avşar'ın duş sonrası pozu..
Hülya Avşar'ın bazı instagram paylaşımları..