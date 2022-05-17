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    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

    Sürpriz bir şekilde final yapan EDHO'nun ardından setlere dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Bu Bu Cihana Sığmazsam" oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 10:40
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    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Hızır Çakırbeyli" karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, setlere dönüyor.

    Yeni sezonu gelmesi beklenirken final kararı alan EDHO, seyircileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

    EDHO izleyicileri, başrol Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ile yeniden heyecanlandı.

    Tekrar ATV ekranlarında yayınlanacak bir projeye evet diyen Kaynarca, rol alacağı yapımın adını açıkladı.

    "Ben Bu Cihana Sığmazsam" ile dönüyor

    Ünlü oyuncu, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi.

    Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer alacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri, Haziran ayının sonunda başlayacak.

    Dizinin Eylül ayında yayınlanması ve ekranlara gelmesi bekleniyor.

    Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca "Cezayir" karakterine hayat verecek.

    Oktay Kaynarca nın yeni dizisi #1


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