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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

Sürpriz bir şekilde final yapan EDHO'nun ardından setlere dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Bu Bu Cihana Sığmazsam" oldu.