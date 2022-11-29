Güzel şarkıcı Hülya Avşar, sahne kıyafetiyle olay oldu. Fiziğini konuşturan Avşar Kızı'nın beline kadar yırtmaçlı elbisesine sosyal medya üzerinden beğeni yağdı.

10 Ekim 1963 yılında Erdemit'te dünyaya gelen Hülya Avşar, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi. Ancak evlendiği ortaya çıktığı için tacı geri alındı.

1983 yılına geldiğinde ise Haram filmi ile kariyerine başladı ve bu yıllar Avşar Kızı'nın dönüm noktası oldu. Bu filminden sonra sektördeki yerini sağlamlaştıran Hülya Avşar, akabinde de müzik piyasasına giriş yaptı.

Güzelliği ve sesi ile herkesin etkileyen Hülya Avşar, Türkiye çapında tanınan ve sevilen bir isim haline geldi. Kariyeri dışında özel hayatıyla gündem olan Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile evlendi.

Bu evlilikten 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, aldatıldığını öğrendi ve 2005 yılında boşandı.

Boşandıktan sonra uzun süre Sadettin Saran ile aşk yaşayan ve şu sıralar yalnız olan Hülya Avşar, söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Verdiği röportajlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, bir dönem ara verdiği sahnelere geçtiğimiz yıllarda geri döndü.

Hayranları ile sahnelerde yeniden bir araya gelen ve diğer birçok ünlü gibi cesur kıyafetleri tercih eden Avşar Kızı, beline kadar yırtmaçlı olan elbisesi ile göz doldurdu.

Beğeni yağdı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, sahne çalışmalarına geri döndü.Dün bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, derin dekoltesiyle, görenlerin aklını başından almayı başardı.

İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen'i akıllara getiren Hülya Avşar, iddialı bir rakip olduğunu da ortaya koymuş oldu.

Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesi ile çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avşar'ın, paylaşımını yoruma kapatması da dikkati çekti.

59 yaşındaki Avşar'ın paylaşımı kısa sürede 20 bin'e yakın beğeni aldı.

Hülya Avşar fotoğraflarını yoruma kapattı ancak sosyal medya onu konuşmaya devam etti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflar için, cesurluğunu konuşturduğuna yönelik yorumlar geldi.