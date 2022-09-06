6-10 EYLÜL HAFTASI HAVA DURUMU I Bu hafta hava nasıl olacak?

6-10 EYLÜL HAFTASI HAVA DURUMU I Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı.

Bu hava raporuna bakarak plan yapmak isteyen vatandaşlar, herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için detayları araştırmaya başladı.

Meteoroloji'nin yayınladığı 6-10 Eylül tarihli hava durumu raporuna göre, bu hafta Salı günü Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle plan yapacak vatandaşların dikkatli olması ve yağmura göre önlem alması gerekiyor.

Peki, 6-10 Eylül arası hava nasıl olacak? Bu hafta yağış var mı? Hangi bölgeler yağış alacak? İşte son durum...

Haftalık hava durumu

6 EYLÜL

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 EYLÜL

Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul'da 7 Eylül Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8 EYLÜL

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz dışında ise sıradışı bir meteorolojik faaliyet bulunmuyor.

9 EYLÜL

9 Eylül Cuma günü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor. Diğer illerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

10 EYLÜL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu tahminine göre 10 Eylül Cumartesi günü ülke genelinde yağış olacağı tahmin edilmiyor.