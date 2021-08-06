6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Unutma

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Ay’da İlk İnsan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

22:45 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:30 Niyazi Gül Dörtnala

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:45 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)

23:55 Dünya Hali (Altyazılı)

01:00 Seksenler (Altyazılı)

03:00 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sakar Şakir

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Heykel

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Hazine

02:00 Sev Yeter