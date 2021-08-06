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- 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 08:33
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...
6 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Unutma
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Ay’da İlk İnsan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
22:45 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:30 Niyazi Gül Dörtnala
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:45 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)
23:55 Dünya Hali (Altyazılı)
01:00 Seksenler (Altyazılı)
03:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sakar Şakir
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Heykel
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hazine
02:00 Sev Yeter