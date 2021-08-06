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    6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 08:33
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    6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    6 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

    6 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Unutma
    16:15 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    00:20 Ay’da İlk İnsan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:15 Baht Oyunu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
    22:45 Operasyon 41

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:20 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Niyazi Gül Dörtnala
    22:30 Niyazi Gül Dörtnala

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:45 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:10 Kalk Gidelim
    10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
    22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)
    23:55 Dünya Hali (Altyazılı)
    01:00 Seksenler (Altyazılı)
    03:00 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Sakar Şakir

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:15 Paylaş Benimle
    20:00 MasterChef Türkiye 
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Heykel
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hazine
    02:00 Sev Yeter

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