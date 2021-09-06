6 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 6 Eylül 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

6 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 6 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

00:15 6 Başlı Köpekbalığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

22:30 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:25 Tövbeler Olsun

09:15 Kalk Gidelim

11:50 Benim Adım Melek

15:50 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:55 Gönül Dağı (Altyazılı)

03:05 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dondurucu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Hayalet Avcısı

09:00 Hastane Önünde İncir Ağacı

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:45 Zeytinyağlı Yiyemem Aman

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Çanakkale İçinde Vurdular Beni

02:00 Sev Yeter

