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    6 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...

    6 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 07.09.2022 - 11:20
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    6 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...

    6 Eylül Salı gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki, 6 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    6 Eylül Salı reyting sonuçları...

    6 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada FOX’ta ekranlara gelen “Kusursuz Kiracı”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

    AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Kusursuz Kiracı”, 3. sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.

    6 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları... #16 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları... #26 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları... #3


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