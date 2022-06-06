6 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri dizi, film ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

6 Haziran 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

6 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hakim

00:20 Destan

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:30 Seversin

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Anonim

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Elimi Bırakma

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta (Altyazılı)

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:00 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

01:55 Yerli Dizi

04:20 Seksenler (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra