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- 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 08:37
- Güncelleme : 06.11.2021 - 13:46
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
6 Kasım 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Fantastik Dörtlü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Göz
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Benim Hayatım
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Sana Söz
13:30 Ada Masalı
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Kanunsuz Topraklar
16:00 Elkızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
23:15 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
04:10 Yok Olmadan Keşfet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:45 Tahin Pekmez
13:00 Seviyorum ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda