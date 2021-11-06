6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

6 Kasım 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Fantastik Dörtlü

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Göz

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Benim Hayatım

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Sana Söz

13:30 Ada Masalı

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Sana Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Kanunsuz Topraklar

16:00 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

23:15 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

04:10 Yok Olmadan Keşfet

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:45 Tahin Pekmez

13:00 Seviyorum ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda