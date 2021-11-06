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    6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 08:37
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 13:46
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    6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    6 Kasım 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kalp Yarası
    13:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    15:40 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Fantastik Dörtlü

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    15:00 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Göz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Benim Hayatım
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Bir Demet Tiyatro
    12:00 Sana Söz
    13:30 Ada Masalı
    15:00 En Güzel Bölüm
    15:30 Benim Hayatım
    18:45 Star Haber
    20:00 Sana Söz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Yasak Elma
    13:30 Kanunsuz Topraklar
    16:00 Elkızı
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Elkızı
    23:15 Evlilik Hakkında Her Şey

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:45 Muhteşem Kraliçe
    07:05 Yeşil Deniz
    10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    04:10 Yok Olmadan Keşfet

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Bir Şansım Olsa
    15:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:45 Tahin Pekmez
    13:00 Seviyorum ama Arkadaşça
    15:30 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Kırmızı Oda

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