6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

6 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...

6 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:35 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kadının Eseri

12:45 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

23:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Yeşil Deniz

08:30 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:50 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:50 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Korkusuz Korkak

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

12:30 Survivor Panoroma

15:00 Ustalar Alemi

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra