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    6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 08:44
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    6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    6 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...

    6 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Kardeşlerim
    15:35 Destan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Üç Kız Kardeş
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Üç Kız Kardeş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:15 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 En Güzel Bölüm
    14:15 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Kadının Eseri
    12:45 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Mahkum
    23:00 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Yeşil Deniz
    08:30 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Kameralı Adam
    13:50 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
    16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    02:50 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Oğlum
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
    22:15 Korkusuz Korkak

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Gazete Magazin
    12:15 Survivor All Star
    12:30 Survivor Panoroma
    15:00 Ustalar Alemi
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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