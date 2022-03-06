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- 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.03.2022 - 08:44
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
6 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...
6 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kardeşlerim
15:35 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kadının Eseri
12:45 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Yeşil Deniz
08:30 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kameralı Adam
13:50 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:50 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Korkusuz Korkak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
12:30 Survivor Panoroma
15:00 Ustalar Alemi
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra